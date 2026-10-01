Нейросеть помогла псковичке выпустить песню без студии

19:43, 01 октября 2026, ПАИ

Псковичка Мария выпустила песню на музыкальных платформах после доработки домашней записи с помощью нейросети, сообщило издание «АиФ-Псков».

По данным издания, мелодию и текст девушка создала самостоятельно, а искусственный интеллект использовала для аранжировки. Ранее завершить работу над композицией мешали необходимость студийной записи, привлечения музыкантов и связанные с этим расходы.

«Когда нет возможности собрать музыкантов и записаться в студии, нейросеть может здорово выручить», – отметила Мария.

При этом она подчеркнула, что работа с ИИ требует опыта, времени и участия специалиста.

Подробности читайте в статье «ИИ-муза. Как нейросеть заменила студию: спасение для музыканта или угроза» в «АиФ-Псков».