В 37 школьных классах и двух группах в детсадах в Псковской области ввели ограничения по ОРВИ

19:48, 01 октября 2026, ПАИ

В Псковской области ввели ограничительные мероприятия по ОРВИ в 37 классах в восьми школах и в двух группах в двух детских садах. Об этом сообщил заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Псковской области Илья Франченко на брифинге в медиацентре ПАИ в четверг, 1 октября.

«Эти ограничительные мероприятия вводятся администрацией учебной организации. Если в классе или группе отсутствует более 20 % учащихся из-за заболевания гриппом или ОРВИ, то директор вводит ограничительные мероприятия», – сообщил Франченко.

Цель таких мер – разобщить группу, чтобы дети, которые уже находятся в инкубационном периоде (то есть уже заразились, но заболевание ещё не проявилось), при появлении симптомов оставались дома, а не в коллективе. Такой подход, по словам Франченко, позволяет предотвратить массовое распространение инфекции.