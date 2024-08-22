Парализованный человек научился играть в шутер силой мысли благодаря чипу Илона Маска

12:04, 22 августа 2024, ПАИ

Парализованный пациент с имплантом Neuralink, разработанным предпринимателем и инженером Илоном Маском, с помощью силы мысли научился играть в компьютерную игру, пишет «Газета.ру» со ссылкой на компанию.

Всего за пять минут после подключения чипа пациент научился управлять курсором мыши силой мысли. Достаточно лишь думать о том, куда смотреть и стрелять. Всё остальное выполняет чип.

Ранее пациенту приходилось пользоваться специальным джойстиком, действия которого выполняются поочередно, а функционал ограничен.

Отмечается, что это уже второй случай вживления чипа Neuralink.