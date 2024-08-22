Ансамбль донских казаков имени Квасова выступит в Пскове 1 октября

12:02, 22 августа 2024, ПАИ

Ансамбль песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова выступит в Доме офицеров в Пскове 1 октября в 19:00, сообщили ПАИ в учреждении.

80 артистов приедут в Псков из Ростовской области. Они исполнят исконно казачьи песни и танцы Донской земли. В концертную программу «Дон ты вольный, Дон раздольный» включены как старые номера, так и постановки последних лет.

Билеты можно приобрести в кассе и на официальном сайте Дома офицеров.