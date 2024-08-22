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Общество

Россияне увеличили траты на товары для дачи и огорода

В первом полугодии траты россиян на товары для дачи, сада и огорода заметно выросли. Таковы данные исследования, проведенного соцсетью «Одноклассники» совместно с аналитическим центром «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», пишет Лента.ру.

К этому привел рост интереса к садоводству и времени, проводимому на даче. Россияне всё активнее выращивают свои овощи и фрукты, это привело к спросу на рабочий инвентарь дла огорода.

Средний чек на эти товары вырос сразу на 13% и составил 3564 рубля. Количество приобретаемых товаров увеличилось на 12%, особенно вырос спрос на семена. Жители России стали покупать на 18% больше упаковок с семенами.

Рекордный рост зафиксирован в продажах походных столов. Их продали на 39% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Также всё больше россиян в этом году интересуется садоводством, в результате на 26% вырос спрос на саженцы.

Популярность контента про сад и огород выросла на 25% по сравнению с прошлым годом.

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