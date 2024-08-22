Экзотических птиц не пропустили через границу в Псковской области
Семь волнистых попугаев и одного какаду не пропустили на российско-латвийской границе в МАПП «Убылинка» в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Птиц везли из Германии в Мариуполь. Инспекторы ведомства установили отсутствие разрешения Россельхознадзора на ввоз птиц и ветеринарных сопроводительных документов.
Ввоз попугаев запретили, оформили декларацию о возврате на сопредельную территорию.
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