Михаил Ведерников: Российский триколор – символ единства нашего многонационального народа

12:56, 22 августа 2024, ПАИ

С Днём Государственного флага России поздравил жителей региона губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

«Российский триколор – символ единства нашего многонационального народа», – подчеркнул глава региона.

Именно под флагом государства строится будущее страны, в процветание которой вносят свой вклад и жители Псковской области, отметил он.

В рамках празднования в муниципалитетах пройдут различные мероприятия, акции и флешмобы. В частности, в Пскове проходит Всероссийская акция «Цвета Родины». Также на площади Ленина до 19:00 будет работать тематическая фотозона. Все желающие могут принять участие в плетении флага из лент.