Штраф в 180 тысяч рублей заплатит за неосторожный выстрел охотник в Псковской области
Штраф в 180 тысяч рублей заплатит за неосторожный выстрел охотник в Псковской области. Такое решение принял Дедовичский районный суд, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.
Иск к охотнику подал псковский природоохранный межрайонный прокурор. Истец сообщил, что во время коллективной охоты ответчик выстрелил по неясно видимой цели и в результате убил молодого самца лося, которому ещё не исполнился год. Разрешения на добычу молодых животных у охотника не было.
Согласно произведённому комитетом по природным ресурсам и экологии Псковской области расчёту, сумма вреда составила 240 тысяч рублей. Суд же вынес решение о необходимости выплатить лишь 180 тысяч рублей.
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