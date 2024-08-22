Штраф в 180 тысяч рублей заплатит за неосторожный выстрел охотник в Псковской области

13:10, 22 августа 2024, ПАИ

Штраф в 180 тысяч рублей заплатит за неосторожный выстрел охотник в Псковской области. Такое решение принял Дедовичский районный суд, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.

Иск к охотнику подал псковский природоохранный межрайонный прокурор. Истец сообщил, что во время коллективной охоты ответчик выстрелил по неясно видимой цели и в результате убил молодого самца лося, которому ещё не исполнился год. Разрешения на добычу молодых животных у охотника не было.

Согласно произведённому комитетом по природным ресурсам и экологии Псковской области расчёту, сумма вреда составила 240 тысяч рублей. Суд же вынес решение о необходимости выплатить лишь 180 тысяч рублей.