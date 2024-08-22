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Общество

В пяти почтовых отделениях Псковской области посылки можно получить в почтоматах

В пяти почтовых отделениях Псковской области посылку можно забрать через почтомат, не обращаясь к персоналу. Об этом ПАИ сообщили в УФПС Псковской области.

Фото: УФПС Псковской области

Почтоматом можно воспользоваться в четырёх отделениях в Пскове - на Советской, 20, Рижском проспекте, 50, Бастионной, 19, Коммунальной, 48г и в Великих Луках на улице Комсомольца Зверева, 39.

В почтомате можно получить посылку до 20 кг без описи вложения, а также без наложенного платежа или таможенного уведомления. Для удобства клиентов почта планирует расширить сеть почтоматов в регионе.

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