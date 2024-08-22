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Общество

ТОСы Псковской области получат возможность развивать высокоскоростной интернет – Михаил Васильев

Высокоскоростной доступ в сеть интернет один из важных критериев для большинства из нас, поэтому важно, что ТОСы будут помогать его развивать, подчеркнул председатель центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев.

Фото: ПАИ

Новый механизм развития услуг связи через региональное субсидирование проектов территориального общественного самоуправления апробируют в Псковской области. Это во многом уникальный для России опыт участия самих жителей в работе по развитию телекоммуникационной инфраструктуры в сельской местности.

«Сам принцип территориального общественного самоуправления говорит о том, что непосредственно сами жители должны решать, что в текущий момент необходимо для улучшения их качества жизни, на отдельно взятой территории. А высокоскоростной доступ в сеть интернет в наше время, это один из важных критериев для большинства из нас, живущих в век цифровизации», – подчеркнул Михаил Васильев.

Для него это является определенным маркером, что востребованность хорошего доступа в сеть, говорит о том, что у населения небольших населенных пунктов с одной стороны, повышается цифровая грамотность, а с другой стороны Михаил Васильев может предположить положительную социально-экономическую динамику Изборска.

Уточним, что в апреле завершился региональный конкурс проектов ТОСов, где выиграли два пилотных проекта на общую сумму 900 тысяч рублей.

В рамках этих проектов до конца 2024 года в деревне Изборск Печорского муниципального округа организуют подключение к высокоскоростному Интернету более 100 частных домохозяйств.

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