До 24 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 23 августа

15:27, 22 августа 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 23 августа, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ночью местами ожидается кратковременный дождь, днём существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью ожидается от +8 до +13 градусов, днём прогнозируется от +19 до +24 градусов. Атмосферное давление будет низким.