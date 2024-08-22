До 24 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 23 августа
Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 23 августа, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Ночью местами ожидается кратковременный дождь, днём существенных осадков синоптики не прогнозируют.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью ожидается от +8 до +13 градусов, днём прогнозируется от +19 до +24 градусов. Атмосферное давление будет низким.
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