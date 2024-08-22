3,5 года колонии получил пскович за поднятую в лесу «закладку»

16:22, 22 августа 2024, ПАИ

Жителя Пскова осудили за незаконную покупку наркотика, сообщили ПАИ в Псковской транспортной прокуратуре.

Установлено, что пскович купил в интернете 0,49 грамма наркотика для личного употребления. Запрещённое вещество мужчина забрал в лесополосе около Пскова. Однако во время перехода железнодорожных путей его задержали сотрудники Псковского ЛО МВД России на транспорте.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 228 УК РФ (приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере). Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.