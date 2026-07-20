Автомобили изъяли у псковских водителей за пьяное вождение

12:39, 20 июля 2026, ПАИ

Нетрезвых водителей, которые ранее уже привлекались к ответственности за аналогичные правонарушения, выявили в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Днём 17 июля у дома на улице Больничной в Острове инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2114. Выяснилось, что за рулём этой легковушки находился 38-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, ночью 18 июля в Острове остановили ещё одного водителя: 28-летний мужчина ехал на иномарке также в нетрезвом виде.

Кроме того, ночью 19 июля по улице Советской Армии в Пскове на автомобиле «Форд» ехал пьяный 32-летний местный житель.

Автомобили у водителей изъяли, все обстоятельства произошедшего выясняются.