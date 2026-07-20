Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Автомобили изъяли у псковских водителей за пьяное вождение

Нетрезвых водителей, которые ранее уже привлекались к ответственности за аналогичные правонарушения, выявили в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: ПАИ

Днём 17 июля у дома на улице Больничной в Острове инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2114. Выяснилось, что за рулём этой легковушки находился 38-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, ночью 18 июля в Острове остановили ещё одного водителя: 28-летний мужчина ехал на иномарке также в нетрезвом виде.

Кроме того, ночью 19 июля по улице Советской Армии в Пскове на автомобиле «Форд» ехал пьяный 32-летний местный житель.

Автомобили у водителей изъяли, все обстоятельства произошедшего выясняются.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






20 июля 2026

Почти 30 человек получили травмы на дорогах в Псковской области за неделю
20 июля 2026

Лжеотельеры и заработок в интернете: жители Псковской области отдали аферистам более 3 млн рублей
20 июля 2026

Россиян предупредили о рисках заражения легионеллёзом из-за кондиционера
20 июля 2026

В Великих Луках разыскивают пропавшего гражданина Белоруссии
20 июля 2026

Автомобили изъяли у псковских водителей за пьяное вождение
20 июля 2026

Пять пожаров произошло за выходные в Псковской области: есть пострадавший
20 июля 2026

Почти месяц продолжаются поиски тверичанина, который может находиться в Псковской области
19 июля 2026

Скутер врезался в скорую помощь в Плюссе

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...