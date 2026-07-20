В Великих Луках разыскивают пропавшего гражданина Белоруссии

12:45, 20 июля 2026, ПАИ

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливают местонахождение 57-летнего гражданина Белоруссии Сергея Буйлова, уроженца деревни Красногорки Несвижского района Витебской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина пропал 1 декабря 2025 года. По имеющейся информации, он может находиться на территории Великих Лук.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят обратиться по телефонам 102 или 8-911-883-38-83.

Кроме того, в Псковской области продолжают искать 36-летнего Владимира Яковлева. Уроженец деревни Голубово Псковского района в августе 2024 года пропал в Пскове.