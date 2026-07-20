Пять пожаров произошло за выходные в Псковской области: есть пострадавший

11:46, 20 июля 2026, ПАИ

Пять техногенных пожаров произошло в Псковской области за выходные, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Так, в субботу специалисты областной пожарной охраны ликвидировали возгорание бесхозного строения в деревне Смуравьёво-2 Гдовского района. Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. На месте работали шесть специалистов и две единицы техники.

В воскресенье поступило сообщение о возгорании гаража в деревне Писковичи Псковского района. Гараж сгорел. В результате пожара пострадал 35-летний мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи. Предположительной причиной пожара стало короткое замыкание. Возгорание ликвидировали девять специалистов МЧС России и три единицы техники.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области





Кроме того, в деревне Молоди Стругокрасненского района в помещении двухэтажного неэксплуатируемого строения горел мусор. А в деревне Быково Пустошкинского района сгорел садовый дом из-за короткого замыкания. Возгорание ликвидировали четыре специалиста МЧС России и две единицы техники.

Также возгорание бани произошло в деревне Сенницы Псковского района. Повреждены стена и потолок. Причиной пожара, предположительно, стал недостаток изготовления печи. На месте работали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.