Алеся Михачёва о визите президента в Беслан: Важно учиться на ошибках прошлого

15:36, 22 августа 2024, ПАИ

Важно учиться на ошибках прошлого, заявила депутат Псковской городской Думы, директор Центра молодёжи и общественных инициатив Псковской области Алеся Михачёва, комментируя визит Владимира Путина в школу в Беслане, 20 лет назад захваченную террористами.

«Очередная годовщина трагедии в Беслане вновь открывает старые раны... Визит президента показывает нам, как важно помнить и учиться на ошибках прошлого, чтобы подобное никогда не повторилось. Оглядываясь назад, мы можем спросить себя: какие уроки мы извлекли из этой трагедии, какие меры принимаются сегодня для обеспечения безопасности наших детей? В Псковской области мы уделяем особое внимание вопросам безопасности в школах. Важно, чтобы каждый из нас был на стороне безопасности и принимал активное участие в её обеспечении», – отметила Михачёва.

Она подчеркнула, что необходимо «делать всё возможное для обеспечения безопасности наших детей». «Память о тех, кто пострадал в Беслане, должна жить в наших сердцах и делах», – заключила Михачёва.