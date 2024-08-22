Самый провальный матч «Пскова» завершился бичеванием. Заслуженно?

21:02, 22 августа 2024, ПАИ

На «Псков» после разгромного домашнего поражения от мурманского «Севера» со счётом 0:6 вылился шквал критики. В чём-то, безусловно, заслуженно. Такого поражения старшая псковская команда, да ещё и в родных стенах, не видела давно. Наверное, не стоит даже и статистику поднимать, чтобы резюмировать, что с таким счётом «Псков» проиграл впервые в своей истории (после переформирования), хотя успел за это время провести несколько игр не только с любительскими, но и с профессиональными командами: «Луки-Энергия», петербургское «Динамо», «Ядро».

С другой стороны, на тонну критики не нашлось и одного комментария поддержки. А ведь ребята, огромную часть из которых в этой команде составляют ещё вчерашние юфловцы, скорее всего, впервые проигрывают так крупно. Потом они приходят домой, берут в руки телефон и читают там сообщения а-ля «сдали игру», «колхозники», «играть вам в области» и тому подобное.

В этом плане можно поучиться у «Луки-Энергии». Великолучане по ходу любого сезона практически всегда испытывают неудачный период. В этом году он пришёлся на первую половину сезона, особенно на её концовку. В такие моменты в комментариях творится сущий ад. Все в одно мгновение становятся экспертами, взывают руководство к отставке главного тренера. На весь этот хейт в комментариях, как ни странно, отвечают самые преданные и закалённые фанаты, которые, вообще-то, не просто смотрят итоговый счёт или одну игру раз в год на стадионе, а каждый матч рвут глотки за свою команду. У старого «Пскова», с припиской 747, такой костяк был, целый сектор безумных, в хорошем смысле слова, фанатов. Существовала настоящая фанатская культура, которой сейчас следуют только самые преданные – иногда пробивают выезды, вешают баннеры, бьют в барабаны. Да раньше эти ребята могли игры бойкотировать, причём так, что об этом знали все, и всем было интересно, что же такое произошло в отношениях футболистов и фанатской группировки. Так вот в «Луки-Энергии» такие люди есть, клуб им, кстати, в начале сезона выдал абонементы на все домашние игры. Да, может, билет и не самый дорогой, но и брать с этих святых, в футбольной коннотации этого слова, людей деньги за вход, определённого рода кощунство. У «Пскова» защитников в соцсетях не нашлось, как на поле в матче с «Севером», так и в соцсетях.

Переходя к футбольной составляющей игры, стоит сразу заметить, что «Север» взялся за дело всеми руками. Команда пристрастилась к Северо-Западному титулу и не хочет его отпускать ни при каких обстоятельствах.

Стартовый состав «Севера» по сравнению с прошлой игрой на стадионе «Профсоюзов» против «Пскова», которая прошла два месяца назад, изменился на четыре полевых игрока. Добавились как раз именно к этой игре вездесущий Павел Игнатович и непроходимый Илья Ваганов. Чтобы не быть голословными, скажем, что Ваганов сменил 13 команд, большая часть из которых – профессиональные, а Игнатович так и вовсе в своё время был игроком Премьер-лиги, да и в принципе он лишний раз в представлении не нуждается. Вышел с первых минут на поле новичок команды Дан Новицкий, поигравший в «Ленинградце», ставропольском «Динамо», «Новосибирске», майкопской «Дружбе» и петербургском «Динамо». К тому же никуда не делись остальные футболисты, из которых в профессионалах не были замечены только два игрока – это Дмитрий Лукошников и Илья Зикрань. Все остальные, так или иначе, имели опыт если не игры, то хотя бы нахождения в профессиональном клубе, а это и тренировочный процесс, и другие условия для развития, те же сборы, более обширный персонал.

Кто же играл за «Псков»? Несомненный козырь в лице капитана и вратаря Дениса Долгого, довольно надёжный, с опытом игры на профессиональном уровне центральный защитник Владислав Волков. Есть ещё опытные ребята Данила Дятлов и Александр Алексеев, которые, безусловно, помогают молодой псковской команде, но уже не ставят футбольную карьеру себе в приоритет. Дятлов так и вовсе вынужден играть на позиции центрального защитника, хотя всю карьеру во Второй лиге проводил с краю. У «Пскова» сейчас нет профильного игрока на эту позицию. Кстати, в начале сезона главный тренер Игорь Васильев пробовал на эту роль ещё одного крайнего защитника Антона Виноградова.

Если сказать коротко, то «Псков» сыграл в меру своих возможностей, будучи не готовым к таким усилениям от «Севера». Главный аргумент в этой истории всё же Игнатович. В рамках Третьей лиги его мастерство вносит слишком большой дисбаланс в игру. Сейчас «Северу» остаётся выиграть три матча, и будьте уверены, если в их составе ничего не поменяется, очередной титул команде гарантирован.

«Псков» тоже мог сыграть по-другому. Нужную схему в три центральных защитника Игорь Васильев построил на поле только во втором тайме, видимо, совсем не рассчитывая увидеть на поле пополнение в составе «Севера». Да и рассчитывать на три центральных защитника, когда в твоём составе их попросту нет, тоже сомнительно. Одним словом, тупик, вызванный дефицитом игроков на жизненно важных позициях.

Определяющим фактором разгрома оказалась игра лидеров состава. Проявить себя в поле не удалось ни одному из центральных защитников «Пскова». Вот в этом, кажется, и кроется причина разгромного счёта. Так бывает – у лидеров не идёт игра, в этот день именно они отвечали за сохранность ворот Дениса Долгого. Хотя даже по такому матчу шесть пропущенных – лишь следствие тотальной апатии, катализатором которой является слишком ранний пропущенный гол. Четвёртый мяч в сетке ворот псковичей так и вовсе стал квинтэссенцией всего того, что творилось в первом тайме. Добавим к этому ещё и немыслимую реализацию «Севера». Тренер гостей Борис Горовой сам после матча это отметил: «Можно иметь моменты и не забивать, но сегодня достаточно много подходов реализовали. Могло бы быть и по-другому, но сегодня наше преимущество было большое. Такие игры бывают. Не факт, что сыграй мы с ними завтра, счёт был бы такой же. Могла быть и равная игра».

Итог этого матча очень простой, звёзд с неба в нынешнем сезоне никто и никому не обещал. Более того, первоначальная заявленная цель – внедрить прибывшую молодёжь в команду. Тренерский штаб с этой задачей справляется, да ещё и к тому же имеет самые высокие шансы на бронзу в чемпионате, что, кстати говоря, станет повторением результата прошлого сезона, когда в обойме ещё был капитан и главный бомбардир команды Всеволод Фёдоров, а также один из лучших игроков состава Иван Георгиев. В этом сезоне качество футбола в исполнении «Пскова» чуть упало, а результат пока остаётся прежним, так что клеймить команду за такой первый в её истории тотальный провал, к которому привёл целый ряд объективных факторов, занятие неблагодарное, как минимум.

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