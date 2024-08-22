Мини-автопарк появился в детском саду в Печорах

16:07, 22 августа 2024, ПАИ

Автопарк с детским транспортом появился в детсаду «Березка» в Печорах, сообщил ПАИ глава округа Валерий Зайцев.

В гараже уже разместился «парк подвижного состава»: десять велосипедов, десять самокатов, пять беговелов и два веломобиля. «Техника» будет использоваться для изучения правил дорожного движения в игровой форме.

«Несколько дней назад проведено асфальтирование дороги за зданием детского сада. В ближайшее время на неё будет нанесена разметка. В автогородке появятся малые архитектурные формы, а в момент игры воспитатели будут устанавливать нестационарные дорожные знаки и светофоры», – рассказал Валерий Зайцев.



Фото: Валерий Зайцев



Фото: Валерий Зайцев



Фото: Валерий Зайцев



Фото: Валерий Зайцев



Фото: Валерий Зайцев



Фото: Валерий Зайцев











Отметим, проект «Автогородок» стал победителем регионального конкурса инициативного бюджетирования. Его реализация стала возможной благодаря поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.