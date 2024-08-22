Мини-автопарк появился в детском саду в Печорах
Автопарк с детским транспортом появился в детсаду «Березка» в Печорах, сообщил ПАИ глава округа Валерий Зайцев.
В гараже уже разместился «парк подвижного состава»: десять велосипедов, десять самокатов, пять беговелов и два веломобиля. «Техника» будет использоваться для изучения правил дорожного движения в игровой форме.
«Несколько дней назад проведено асфальтирование дороги за зданием детского сада. В ближайшее время на неё будет нанесена разметка. В автогородке появятся малые архитектурные формы, а в момент игры воспитатели будут устанавливать нестационарные дорожные знаки и светофоры», – рассказал Валерий Зайцев.
-
Фото: Валерий Зайцев
-
Фото: Валерий Зайцев
-
Фото: Валерий Зайцев
-
Фото: Валерий Зайцев
-
Фото: Валерий Зайцев
-
Фото: Валерий Зайцев
Отметим, проект «Автогородок» стал победителем регионального конкурса инициативного бюджетирования. Его реализация стала возможной благодаря поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
Публикуем полную программу выставки «Россия начинается здесь» к 80-летию образования Псковской области
Вера Емельянова в Псковской детской областной больнице ознакомилась с особенностями оказания паллиативной медпомощи
Новоржев и Плюсса получили по 200 тысяч рублей на развитие отделений «Движения первых»