Пушкинский заповедник объявил конкурс фотографий

16:05, 22 августа 2024, ПАИ

Перо, чтобы писать письма и стихи как во времена Пушкина, или два билета в мемориальную усадьбу поэта получат победители конкурса, который объявили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Принять участие в конкурсе смогут активные пользователи интернета, которые уже успели побывать на новых юбилейных выставках в «Михайловском»: в уникальной для региона экспозиции «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт» и в зале «225. Галерея портретов А. С. Пушкина». Для этого в приложении «Хорошие новости» в разделе «Событие» до 25 августа нужно разместить пост-приглашение: впечатления от выставки, обязательно с фото и с хэштегом #михайловскоеотмечаетпушкина. Подробную инструкцию о том, как именно работать в приложении, можно найти на официальных страницах Государственного музея-заповедника «Михайловское» в социальных сетях.

Победителей определят по числу так называемых социальных реакций (лайки, репосты и комментарии суммарно) в одной из соцсетей. Приз за первое место – два билета в музей; перо и книга – путеводитель по Пушкинскому заповеднику – достанутся серебряному и бронзовому призёрам.

Итоги конкурса в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» подведут 26 августа.