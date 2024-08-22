И. п. председателя Псковской гордумы поздравил горожан с Днём флага
И. п. председателя Псковской гордумы Владимир Воробьёв поздравил горожан с Днём государственного флага. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.
«Наш флаг – это символ единения многонационального народа нашей страны, связи и преемственности поколений, богатейшего духовного и культурного наследия, военных побед и выдающихся трудовых достижений», – отметил Владимир Воробьёв.
От имени депутатов Псковской городской Думы он пожелал псковичам здоровья, стабильности и благополучия. «Уверен, что совместными усилиями мы отстоим национальные интересы России, укрепим её силу, мощь, чтобы противостоять любым вызовам современности», – заключил Владимир Воробьёв.
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