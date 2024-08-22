Выставка «Медиа в жизни Псковской области» к 80-летию региона готовится к открытию

16:41, 22 августа 2024, ПАИ

Выставка «Медиа в жизни Псковской области» готовится к открытию в стенах государственного медиахолдинга в Пскове на улице Ленина, 6а. Экспозиция приурочена к празднованию 80-летия Псковской области.

Объективно, но с любовью. Именно так на протяжении 80 лет районки, областные издания, радиостанции и телеканал рассказывали о происходящем в нашем регионе. Как это было – в уникальных предметах, заголовках, текстах и лицах можно будет увидеть на выставке на улице Ленина, 6а.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













Записаться на экскурсию по выставке можно через QR-код.

Выставка организована государственным медиахолдингом Псковской области и Псковским региональным отделением Союза журналистов России при содействии Псковского музея-заповедника, Псковского музея радио и Николая Лунина, а также Арт-пространства «Вперёд в СССР» и Дмитрия Третьякова.