Выставка «Медиа в жизни Псковской области» к 80-летию региона готовится к открытию
Выставка «Медиа в жизни Псковской области» готовится к открытию в стенах государственного медиахолдинга в Пскове на улице Ленина, 6а. Экспозиция приурочена к празднованию 80-летия Псковской области.
Объективно, но с любовью. Именно так на протяжении 80 лет районки, областные издания, радиостанции и телеканал рассказывали о происходящем в нашем регионе. Как это было – в уникальных предметах, заголовках, текстах и лицах можно будет увидеть на выставке на улице Ленина, 6а.
Записаться на экскурсию по выставке можно через QR-код.
Выставка организована государственным медиахолдингом Псковской области и Псковским региональным отделением Союза журналистов России при содействии Псковского музея-заповедника, Псковского музея радио и Николая Лунина, а также Арт-пространства «Вперёд в СССР» и Дмитрия Третьякова.
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