Вера Емельянова в Псковской детской областной больнице ознакомилась с особенностями оказания паллиативной медпомощи

17:41, 22 августа 2024, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в четверг, 22 августа, посетили Псковскую детскую областную клиническую больницу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Руководитель медицинского учреждения Евгений Васильев рассказал о работе медицинских и хозяйственных подразделений, а также о том, как создаются комфортные условия для маленьких пациентов. Кроме того, он поделился планами и перспективами развития больницы, а также мерами по привлечению медицинского персонала, в том числе молодых специалистов. Только за последний месяц в больницу пришли работать врач-сурдолог, врач паллиативной медицинской помощи и врач-педиатр.

Во время визита Вера Емельянова и Марина Гаращенко отдельное внимание уделили отделению паллиативной медицинской помощи детям. Вице-губернатор осмотрела палаты и поговорила с родителями детей. Сотрудники отделения рассказали о возможностях медицинского и реабилитационного оборудования.

В отделении паллиативной медицинской помощи находятся самые тяжёлые маленькие пациенты – дети с неизлечимыми заболеваниями или в тяжёлом состоянии. Здесь им предоставляют комплекс медицинских вмешательств, которые помогают облегчить болезненные ощущения и другие проявления заболевания.

В отделении также оказывают консультативную, психологическую и обучающую помощь родственникам больных, учитывая текущее состояние пациентов и их индивидуальные особенности. Кроме того, работает выездная патронажная служба.