Что делать в случае утери паспорта: советы юриста

17:19, 22 августа 2024, ПАИ

Что следует делать в случае утери паспорта, рассказал юрист Артём Дубников, пишет газета «Известия».

Если гражданин потерял паспорт в регионе по месту жительства, необходимо обратиться в паспортный стол. Там нужно написать заявление о замене паспорта в связи с утерей, заполнить соответствующие анкеты и выплатить штраф в размере двух тысяч рублей. После этого можно будет получить временное удостоверение личности. Подготовка нового паспорта займёт около двух недель, уточнил эксперт.

Если гражданин потерял документ в регионе, где он находится по временной регистрации, следует обратиться в паспортный стол по месту пребывания. По словам юриста, процедура оформления нового удостоверения личности будет такая же, как и в случаи утери по месту жительства.

Необходимо обратиться в ближайшее управление внутренних дел с заявлением, если документ был утерян в период временного нахождения в регионе. Уже после возвращения в место проживания нужно будет провести процедуру восстановления паспорта, отметил Артём Дубников.

Если гражданин потерял загранпаспорт, находясь за границей, ему следует обратиться в генеральное консульство и получить справку, аналогичную временному удостоверению личности. По этому документу можно пройти погранконтроль и покинуть страну, однако нужно будет заплатить консульский сбор.