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Общество

Новоржев и Плюсса получили по 200 тысяч рублей на развитие отделений «Движения первых»

Третье место в конкурсе первичных отделений «Движения первых» заняли две организации Псковской области: Новоржевская средняя школа и Детская школа искусств из Плюссы. В качестве приза они получили 200 тысяч рублей. Всего в конкурсе участвовало 1 550 команд, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Новоржев и Плюсса получили по 200 тысяч рублей на развитие отделений «Движения первых». Фото здесь и далее: региональное отделение «Движения первых»

Конкурс проводился в три этапа. Заявки на участие подали 13 422 команды первичных отделений, а это 121 736 участников «Движения первых». Большинство команд сформировано на базе школ, колледжей и вузов, а также различных учреждений: спортивных, культурных, молодёжных и других.

Выигранные деньги можно потратить на обустройство и оформление пространства первичного отделения, организацию мероприятий и проектов, покупку спортивного инвентаря, оборудования для туристических походов, оснащения театральной студии, медиацентра и прочих инфраструктурных объектов. Также средства можно направить на приобретение другого оборудования, необходимого для работы первичного отделения. Для участия в конкурсе не требовалось специальных знаний или дополнительных ресурсов.

Цель конкурса первичных отделений – наладить постоянную работу отделения, создать и укрепить систему самоуправления, а также обеспечить детей и подростков ресурсами, необходимыми для реализации их идей.

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