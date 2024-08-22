В Великих Луках пожарные ликвидируют возгорание гаража с автомобилем внутри

18:05, 22 августа 2024, ПАИ

Возгорание гаража с находящимся внутри автомобилем произошло на улице Ботвина в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание и не допускают распространение огня на соседние строения.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.