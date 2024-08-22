Псковские профсоюзы присоединились к Всероссийской акции «Цвета Родины»
Сотрудники аппарата Псковского облсовпрофа, председатели и члены областных отраслевых организаций профсоюзов, Молодёжный совет облсовпрофа приняли участие во Всероссийской акции «Цвета Родины». Мероприятие состоялось в честь Дня Государственного флага России сегодня, 22 августа, на площади Ленина в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.
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Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа
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Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа
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Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа
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Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа
Как отметили в организации, профсоюзы присоединились к плетению огромного флага из лент цветов триколора – символа, объединяющего общество.
Напомним, День Государственного флага России отмечают ежегодно 22 августа. В этом году в честь 30-летия со дня принятия современного флага стартовала акция «Цвета Родины», направленная на укрепление патриотических чувств, а также популяризацию национальных символов.
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