Псковские профсоюзы присоединились к Всероссийской акции «Цвета Родины»

18:47, 22 августа 2024, ПАИ

Сотрудники аппарата Псковского облсовпрофа, председатели и члены областных отраслевых организаций профсоюзов, Молодёжный совет облсовпрофа приняли участие во Всероссийской акции «Цвета Родины». Мероприятие состоялось в честь Дня Государственного флага России сегодня, 22 августа, на площади Ленина в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа







Как отметили в организации, профсоюзы присоединились к плетению огромного флага из лент цветов триколора – символа, объединяющего общество.

Напомним, День Государственного флага России отмечают ежегодно 22 августа. В этом году в честь 30-летия со дня принятия современного флага стартовала акция «Цвета Родины», направленная на укрепление патриотических чувств, а также популяризацию национальных символов.