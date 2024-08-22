В Псковской области энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за ливней с грозами

20:04, 22 августа 2024, ПАИ

В Псковской области филиал «Россети Северо-Запад» работает в режиме повышенной готовности в связи с грозами и ливнями сегодня, 22 августа. Об этом сообщает телеграм-канал организации.

«89 аварийных бригад и 89 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 121 дизельный генератор общей мощностью 2,8 МВт в случае необходимости обеспечит резервное энергоснабжение социально значимых объектов. Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня», – говорится в сообщении.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.