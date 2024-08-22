Непогода обрушилась на населённые пункты Псковской области

21:13, 22 августа 2024, ПАИ

В Псковской области из-за непогоды пострадали некоторые населённые пункты, в частности затопило улицы Великих Лук и деревню Буриги Порховского района. Фотографиями и видео непогоды поделились подписчики ПАИ.

В Великих Луках Октябрьский проспект затопило, сообщают очевидцы.

Ранее сообщалось, что из-за ливней с грозами энергетики работают в режиме повышенной готовности в регионе.