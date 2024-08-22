Непогода обрушилась на населённые пункты Псковской области
В Псковской области из-за непогоды пострадали некоторые населённые пункты, в частности затопило улицы Великих Лук и деревню Буриги Порховского района. Фотографиями и видео непогоды поделились подписчики ПАИ.
В Великих Луках Октябрьский проспект затопило, сообщают очевидцы.
Ранее сообщалось, что из-за ливней с грозами энергетики работают в режиме повышенной готовности в регионе.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
22 августа 2024
Трёхметровый аэростат из Великих Лук смогут увидеть гости выставки «Россия начинается здесь»
22 августа 2024
Познавательную викторину по случаю Дня российского флага провели волонтёры в Пыталово
22 августа 2024
Торжественное построение личного состава МЧС в честь Дня Государственного флага России состоялось в Пскове