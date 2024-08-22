В Псковской области подведены итоги регионального конкурса «Многодетная семья года»

21:39, 22 августа 2024, ПАИ

Подведены итоги регионального конкурса «Многодетная семья года». Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















Впервые были определены сразу десять победителей, которые получат 2,5 миллиона рублей на улучшение жилищных условий.

В номинации «Лучшая городская семья» победителями признаны: семья Александра и Маргариты Авраменко из Гдова, семья Георгия и Екатерины Гребеней из Пскова, семья Евгения Жданова и Натальи Кондратьевой из Печор, семья Максима и Оксаны Кирея из Опочки, семья Евгения и Анны Ковалёвых из Великих Лук.

В номинации «Лучшая сельская семья» победителями стали: семья Александра и Елены Варгановых из Великолукского района (деревня Переслегино), семья Дмитрия и Людмилы Голубковых из Пустошкинского района (деревня Вербилово), семья Алексея и Екатерины Константиновых из Куньинского района (деревня Петелино), семья Петра и Натальи Ларионовых из Опочецкого района (деревня Запеклево), семья Александра и Елены Радомских из Псковского района (деревня Опочицы).

Глава региона поздравил многодетные семьи с победой.