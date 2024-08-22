Участники «Дружины» устранили последствия шторма в деревне Дубровка Дедовичского района
Участники «Дружины» Дновского филиала устранили последствия шторма в деревне Дубровка Дедовичского района. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.
«Специальное оборудование автомашины позволило в течение 20 минут распилить и убрать поваленное непогодой дерево, которое мешало проезду автотранспорта. Благодаря помощи «Дружины» движение по трассе оперативно восстановлено», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды пострадали ещё несколько населённых пунктов Псковской области.
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