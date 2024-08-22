Колдун из провинции. Впервые за историю псковского рыболовного спорта Илья Михайлов завоевал звание чемпиона России

22:58, 22 августа 2024, ПАИ

Опередив 180 рыболовов-спортсменов, среди которых были и мастера спорта международного класса, в сложных гидрологических условиях канала имени Москвы, впервые за всю историю псковского рыболовного спорта пскович Илья Михайлов завоевал звание чемпиона России. О пути к чемпионству – в статье постоянного автора ПАИ Николая Бесклёвного.

Самый сложный водоём

С 17 по 18 августа на канале имени Москвы неподалёку от подмосковного города Дубна прошёл чемпионат России по ловле рыбы донной удочкой. Со всех концов нашей необъятной России поспорить за звание чемпиона страны собралось 33 команды из 180 спортсменов. Уровень чемпионата очень высок, среди его участников было 112 кандидатов в мастера спорта, 30 мастеров спорта и один мастер спорта международного класса.

От каждого из участников требовалась серьёзная подготовка, так как это место (канал имени Москвы) среди спортсменов-рыболовов считается самым сложным водоёмом среди всех, на которых когда-либо проводились подобные соревнования. Во-первых, по не очень широкому каналу (50–80 метров) проходит регулярное движение речного транспорта, а корабли, баржи, теплоходы иногда там такого размера ходят, что едва вписываются в узкие для них берега. Во-вторых, шлюзовое регулирование движения почти каждый час меняет и уровень воды в канале, и, что ещё важнее, направление течения в нём. Но чем сложнее условия, тем весомее победа.

Для маститых российских спортсменов победа псковича Ильи Михайлова оказалась шоком. Кто такой? Откуда? Из провинции? Не может быть! И действительно, о псковских рыболовах на верху спортивной рыболовной иерархии мало что известно, наши земляки даже присутствием давно не отмечались на подобных соревнованиях. Зимних псковичей-мормышечников знают, спиннингистов знают, да и то их успехи давненько были, а вот доночников, нет, о таких не слыхали. И тут как гром среди ясного неба – псковские спортсмены, впервые принимавшие участие в соревнованиях такого уровня, не только громко заявили о себе, но их представитель по итогам чемпионата взобрался на самую верхнюю ступеньку пьедестала почёта.

О том, как это было, мне рассказали новоявленный чемпион России Илья Михайлов, капитан команды Псковской области Алексей Яковлев и председатель региональной федерации рыболовного спорта Игорь Иванов.

Начиналось всё в Смолянах

«Я коренной пскович, – по моей просьбе Илья Михайлов начал свой рассказ с самого начала своей спортивно-рыболовной карьеры. – Родился в 1985 году в Пскове. Увлекаться рыбалкой начал с семи лет, приучил к ней мой дедушка Михаил Михайлович Ефимов, ветеран Великой Отечественной войны, он прошёл всю войну, работал кузнецом, рыбаком был и охотником. Но охотой я никогда не занимался, а вот рыбалка мне очень понравилась. И старшие товарищи вовлекали меня в рыбалку, когда я приезжал в деревню Смоляны, что неподалёку от Пушкинских Гор. Там река Исса протекает и впадает в Великую, очень хорошие, рыбные места. На этих реках я с друзьями проводил все свои каникулы. Много рыбачили, начинали с берёзовых удилищ с поплавочной снастью. Но росли, развивались, переходили на более современные снасти. Появился спиннинг с невской катушкой, чтобы бороды не образовывались [запутывание лески. – Прим. авт.], мы ей пользоваться учились в поле. Донку очень редко брали в руки, ловили больше спиннингом, так как хищника в наших водоёмах было много, да и ловить его было интереснее. И на поплавочную удочку рыбачили, но ловили тоже хищника, на живца. Поймаешь пару рыбок и счастлив неимоверно. Но всё же годам к десяти–двенадцати я потихоньку стал склоняться к донкам – читал соответствующую литературу, сами скользящие грузики делали».

От новичка до первого спортивного разряда – за один сезон!

«Позже купил первый фидер – мягкий «параболик», – продолжил свой рассказ-воспоминание Илья Михайлов. – По весне им леща ловил. А потом мой товарищ, Вадим Кутьков, познакомился со спортсменами, начал с ними ездить на рыбалки, они ему что-то показывали и рассказывали, он и сам учился, и меня начал учить. Оказалось, что я многое уже и знал, и умел, просмотрел кучу видео по этой теме и подумал, а почему бы не попробовать свои силы и не посоревноваться с ними. Первое моё состязание прошло на весеннем Кубке «Рыболовной семьи» [традиционные ежегодные соревнования доночников. – Прим. авт.] в 2021 году, где я занял шестое место. Соревновательная атмосфера меня зацепила. Начал потихоньку приобретать более совершенные снасти, регулярно участвовать в соревнованиях ЛФЛ (Любительская фидерная лига), был несколько раз призёром и выполнил нормативы сначала третьего спортивного разряда, а потом и второго. Решили идти дальше, собрали свою команду и выступили на чемпионате Псковской области в 2021 году. На первом же серьёзном соревновании я занял второе место и за один сезон стал спортсменом уже первого разряда».

Псковский колдун

«Команда наша называется «Рыболовная семья», – Илья Михайлов в хронологическом порядке продолжил излагать свой путь становления и образования команды. – Мы с Вадимом Кутьковым были постоянными членами этой команды, а вот третьего стабильного участника у нас долго не было. Но в прошлом году к нам согласился присоединиться известный псковский спортсмен Алексей Яковлев. Состав стал очень крепким, и мы начали выигрывать одни соревнования за другими, как в командном зачёте, так и в личном. И вот в этом году мы узнали, что на чемпионат Псковской области главным судьёй приедет судья высшей всероссийской категории, что поднимает уровень соревнований до возможности в случае победы получить звание кандидата в мастера. Мы стали готовиться очень серьёзно. Непосредственно к чемпионату подобрали корм, выработали тактику, выявили, что в реке в это время много язя, подобрали под именно эту рыбу снасти, на тренировках он клевал регулярно. И именно язь мне помог выиграть чемпионат Псковской области – 2024. В первый день чемпионата мне удалось поднять шесть язей солидного размера, самый крупный весил 1 300 граммов. Рыбы на крючки спортсменов попадалось очень мало, но только не у меня. Ребята меня колдуном называли. Во второй день я попадаю совсем в безрыбную зону и мне пришлось почти из-под ног ловить маленькую уклейку, весом по 15–30 граммов, мой улов второго тура составил около 900 граммов, и я зарабатываю «двоечку» (занятое место в зоне). В первый день я был первым, моя сумма мест стала «три», таких спортсменов с «троечкой» было несколько, но по общему весу за два тура я оказался первым. Вот так завоевал звание чемпиона Псковской области и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Соревнования проходили на набережной реки Великой на правом берегу».

Без тренировок – никуда

«Приехали на канал имени Москвы за неделю до чемпионата, – рассказ Ильи Михайлова зашёл о чемпионате России 17-18 августа 2024 года. – Ездили на четырёх своих автомобилях. 760 километров от Пскова до места проживания, плюс 25 километров до места соревнований. Без тренировок и изучения водоёма нигде результата не добьёшься, тем более в незнакомом месте и на таком уровне. Канал имени Москвы среди спортсменов считается самый тяжёлым водоёмом в России, там шлюзовая рядом, постоянная перемена течения, ходят большие корабли такие, как «Титаник». В этом месте канал является административной границей Тверской и Московской областей. И что любопытно, в этом водоёме помимо леща, густеры, судака, окуня водится ещё и такая рыба, как чехонь. Так вот, в Тверской области чехонь находится в региональной Красной книге и ловить её нельзя, а с другого берега, с московского, оказывается, ловить можно. Очень странные правила рыболовства. Поэтому чемпионат проходил на московском берегу. Мне ни одной такой рыбки не попалось, а в нашей команде все ребята поймали по одной.

Приехали, разместились, приготовили живой компонент (мотыль, опарыш), часть которого привезли с собой, часть заказывали на месте, и в этот же день вышли на первую тренировку: подбирали прикормку, соревновались меж собой, изучали водоём. За четыре предсоревновательных дня мы провели тренировки в четырёх из пяти будущих соревновательных зон и примерно разобрались, какая рыба, где и на каких дистанциях стоит, какой необходим там или там вес кормушек и прочее. Всё это наш тренер Никита Поляков записывал, систематизировал, анализировал и своевременно доводил до нас».

За первый тур – два балла

«Первый соревновательный день. По жребию мне выпала зона «Д», место 34 – самая правая и дальняя зона, – у Ильи Михайлова началась эмоциональная часть рассказа. – Закормил, как мне думалось и показала тренировка, на правильной дистанции. Начались соревнования, я раз за разом забрасывал донку, но минут 20–25 не было ни одной поклёвки. Но вижу, соседи и слева, и справа от меня начали вытягивать из-под самого берега и густёрку, и подлещика нормального. Я поменял удочку и тоже стал на одну с ними линию [одинаковую дистанцию от берега. – Прим. авт.]. Отмаркерился [изучил дно в месте заброса маркерным грузом. – Прим. авт.], через несколько минут рыба стала на точку и у меня начался стабильный и хороший клёв в темпе одна рыбка за одну минуту. Очень хороший темп. Минут через сорок меня «вычислили» – за спиной стали другие тренеры, два спортсмена справа и пять слева начали забрасывать свои кормушки примерно на мою дистанцию и тем самым «размазывать» рыбу. Клёв у меня становился всё хуже и хуже. Я человек эмоциональный, мысли в голове густо роились и перемешивались – что я делаю не так, что надо поменять, что подать (рыбе), как подать лучше? А тут ещё и течение начало меняться. Прикорм то влево подашь, то вправо, то ты у соседей рыбу отбираешь, то они у тебя. Полчаса нет поклёвок, и ты начинаешь придумывать, как лучше мотыля или опарыша подать – или топлёного, или резаного. Рыба всё же клевала и неплохо, и в голове крутились мысли, что с таким клёвом я вполне могу взять зону (стать первым в зоне). Мандраж был сумасшедший, выброс адреналина зашкаливал, да так, что я иногда даже мотыля с трудом на крючок надевал – получалось долго и неуклюже. Так почти все пять соревновательных часов на высочайшем пульсе и пролетели. В своей зоне я стал вторым, проиграв победителю всего 100 граммов, и с весом 6 740 граммов и двумя баллами в первом туре я занял одиннадцатое место».

Колбасило так, что сердце из груди выпрыгивало

«Второй тур. Капитан команды утром пришёл с жеребьёвки, назвал мне зону, сектор, – продолжил своё повествование Илья Михайлов. – Он рассказал, что в первом туре в этом секторе ловили очень плохо, потому что рыбы как бы там почти не было и веса [уловы. – Прим. авт.] у всех были маленькие. В голове начал составлять план – как ловить, на что. Пришёл в сектор и решил, что буду ловить на той же дистанции, что и в первом туре. Промерялся маркером, долго маркерился, мне дно понравилось. Также проверил и нашёл среднюю дистанцию и дальнюю дистанцию. Посидел немного, подумал, время было, дай, думаю, ещё раз проверю дальнюю дистанцию. Забрасываю, вытаскиваю, смотрю, а часть шнура ближе к маркеру вся в слизи, то есть я шнур протащил по лещу. И понял, что именно на этой дистанции и надо останавливаться. Подготовил прикормку, мотыля, нарезал опарыша. В течение десяти минут я кормил. Окружающие шутили, подкалывали, мол, соседу кормишь сектор, но я не обращал внимания и кормил, кормил и кормил.

Команда «Старт», первый заброс, проходит 30 секунд, у меня первая поклёвка и первый подлещик на полкилограмма. Второй заброс – опять подлещик. За пять минут у меня четыре рыбины и общий вес около двух килограммов. Обернулся, а сзади уже человек двенадцать-тринадцать собралось, пытаются меня «срисовать». Но им было не понять, на что я ловлю, что я насаживаю, так как мой столик был завешен специальными полотенцами от солнца [«маркизы» на жаргоне рыболовов. – Прим. авт.]. Дальше рыбалка продолжилась очень тяжёлая, клевать стало гораздо реже. Спортсмены в моей зоне были серьёзные, но мне удалось их обыграть. В итоге у меня получился вес 6 545 граммов и, как мне казалось, появились шансы стать чемпионом России. Но я до конца в это не мог поверить, с огромным волнением ждал итоговых результатов, хотя и топовые спортсмены, и Александр Дунаев [чемпион мира по рыболовному спорту, ныне бизнесмен. – Прим. авт.] сказали, что ты чемпион на 90%.

Соревнования закончились, мы собрались, поехали на базу, переоделись и отправились на подведение итогов и награждение. Пришли в зал, где должна была вот-вот начаться церемония, и в это время по интернету на официальном сайте Всероссийской федерации рыболовного спорта появилось сообщение: «Илья Михайлов – чемпион России». Но я всё равно не мог поверить. Меня так затрясло, так колбасить начало, испытал такой адреналиновый взрыв, что моё сердце готово было выскочить из груди. Когда меня объявили и пригласили для награждения, в зале секунд на тридцать повисла гробовая тишина, никто не мог понять – какая Псковская область, какой такой Михайлов? Вручили кубок, повесили медаль, поздравили, но успокоиться у меня всё равно не получалось. Прошло два дня с того момента, но меня до сих пор потряхивает. Таких эмоций я ещё никогда не переживал.

Очень много поздравлений я получил – и от товарищей по команде, и от знакомых и не знакомых спортсменов, и от друзей, и от руководства и сотрудников ООО «СКТ Групп» [псковское предприятие, где работает Илья Михайлов. – Прим. авт.]. Но главное поздравление ждало меня дома: «Мы гордимся тобой» – услышал я от жены Татьяны и сына Артёма».

На этот раз – всё получилось!

«К сожалению, не всегда выпадает возможность поучаствовать в соревнованиях такого высокого уровня. В прошлом году собирались, но не получилось – не удалось собрать команду, нам не хватало одного спортсмена с первым разрядом [на чемпионат России допускаются спортсмены не ниже первого разряда. – Прим. авт.]. На этот раз всё получилось. И команду собрали, и отпуска все заранее спланировали на этот период, и спорткомитет Псковской области, и спонсоры серьёзно помогли. В общем, всё сложилось благоприятно – и подготовка, и поездка, и выступили на отлично: Илья – чемпион, команда –13-я из 33», – подвёл итоги выступления наших спортсменов капитан команды Псковской области Алексей Яковлев.

Шестой, но первый!

«Илья Михайлов завоевал звание чемпиона России по ловле рыбы донной удочкой. Таких высот ещё не достигал ни один рыболов-спортсмен Псковской области. Илья – наш первый чемпион России! Также Михайлов выполнил норматив мастера спорта. Поздравляю Илью с этими, не побоюсь слова, высочайшими достижениями. Теперь в Псковской области стало шесть мастеров спорта по рыбной ловле. Поздравляю и всю команду нашей области с достойным выступлением – Илью Михайлова, Алексея Яковлева, Вадима Кутькова, Сергея Мишина, Антона Спиридонова и Никиту Полякова. Молодцы ребята! Огромное вам спасибо», – выразил слова благодарности нашим спортсменам председатель Федерации рыболовного спорта Псковской области Игорь Иванов.

P. S. Илья Михайлов – чемпион России! Случайность? Повезло? Опровергнуть эти сомнения на самом верху, да и укрепить уверенность в своих силах – вот главная задача, которую поставил Илья перед собой на ближайшие годы. Отличная мотивация для развития и для следующих громких побед. Ближайшее сражение, в котором Илья примет участие, а псковские спортсмены и болельщики смогут ближе познакомиться с чемпионом России, предстоит уже 14 сентября этого года в центре города на набережной левого берега реки Великой, где состоится состязание за осенний Кубок «Рыболовной семьи». Удачи тебе, чемпион!