В центре Опочки развернули 10-метровое полотнище триколора

22:47, 22 августа 2024, ПАИ

Десятиметровое полотнище триколора развернули в парке Победы в Опочке в честь Дня Государственного флага РФ сегодня, 22 августа. Об этом пишет районная газета «Красный маяк».

«Праздничный полдень 22 августа стал для опочан своеобразной возможностью выразить уважение и гордость за свою Родину. Посетителям парка помогли в этом наши юнармейцы, которые в рамках акции «За Россию» раздали местным жителям и гостям города около 200 флажков триколора, поздравив прохожих с государственным праздником», – пишет газета.



Также юнармейцы провели Всероссийскую акцию «Флаг героям», в рамках которой ребята, родители, жители и гости Опочки написали слова поддержки и поздравления нашим военнослужащим, участвующим в СВО.