ХIV Василёвские чтения пройдут в Пскове в сентябре

23:01, 22 августа 2024, ПАИ

Четырнадцатые Василёвские чтения, посвящённые памяти псковского краеведа, почётного гражданина Пскова Ивана Василёва, пройдут в Пскове с 20 по 21 сентября. Об этом ПАИ сообщили в библиотеке имени Василёва.

Чтения также приурочены к 200-летию со дня рождения краеведа Константина Евлентьева, 115-летию со дня рождения архитектора, реставратора, исследователя памятников псковской архитектуры Юрия Спегальского, 610-летию со дня основания Опочки и 80-летию со дня освобождения города Пскова и Псковской области от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны.

Организаторами мероприятия выступают управление культуры администрации Пскова, Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва МАУК «ЦБС» Пскова, АНО «Псковский археологический центр», ГБУК «Археологический центр Псковской области».