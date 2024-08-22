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Общество

Центры мониторинга фактического питания создадут в регионах России

Сеть региональных центров мониторинга фактического питания населения создадут в России. Проект реализует Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии, пишут «Известия».

Задача центров – следить за правильным питанием в регионах и оперативно реагировать при дефиците определенных витаминов, минералов и полезных веществ в пище.

Для разных групп населения специалисты будут формировать оптимальные рационы, а затем направлять рекомендации о производстве специализированных продуктов региональным властям.

«При разработке рационов ученые стремятся задействовать ресурсную базу региона. При этом стоит учитывать, что большая часть территории нашей страны находится в климатически неблагоприятных условиях», – объяснил один из инициаторов проекта, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России академик РАН Виктор Тутельян.

Он подчеркнул, что местные производители продовольствия провели инвентаризацию и определили направления, в которых они могли бы стать лидерами.

Такие подходы помогут учитывать физиологические потребности людей, проживающих в данной местности, а также избежать унификации при формировании продовольственной корзины, считает эксперт.

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