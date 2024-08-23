О погоде осенью судили по сегодняшнему дню

07:41, 23 августа 2024, ПАИ

Память святого Лаврентия Римского чтят сегодня, 23 августа. Русская православная церковь в этот день также поминает юродивого Лаврентия Калужского, пишет calend.ru.

Лаврентий считался целителем глазных болезней. Ему молились о защите от дурного глаза, а также о прозрении.

На Лаврентия в полдень люди выходили смотреть на воду в озерах и реках. Считалось, что если она тиха и спокойна, то осень будет безветренной, а зима будет без метелей и вьюг. «Осень и зима хорошо живут, коли вода тиха и дождик идет», – говорили в народе.

Кроме того, внимание обращали также и на погоду: сильные дожди или сильная жара предвещали то же самое на всю осень. Эти же приметы пророчили удачную рыбалку в конце лета и начале осени.