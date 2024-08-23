Заброшенный дом сгорел в Дно
Возгорание нежилого дома произошло на улице 1 Мая в Дно, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание.
На месте также работала бригада скорой помощи.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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