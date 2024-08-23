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Происшествия

В Псковской области опрокинулся автобус с пассажирами

22 августа на 57-м километре автодороги Великие Луки – Усвяты, у деревни Церковище Усвятского района, водитель туристического автобуса Kassbohrer Setra, брянчанин 1968 года рождения, следовавший маршрутом Брянск – Санкт-Петербург, на неосвещенном участке дороги на закруглении проезжей части не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением транспортом. В результате автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок.

  • Автобус опрокинулся в Псковской области
    Фото: Псковская сводка. ПАИ
  • Автобус опрокинулся в Псковской области
    Фото: Псковская сводка. ПАИ
  • Автобус опрокинулся в Псковской области
    Фото: Псковская сводка. ПАИ
  • Автобус опрокинулся в Псковской области
    Фото: Псковская сводка. ПАИ
  • Автобус опрокинулся в Псковской области
    Фото: Псковская сводка. ПАИ
  • Автобус опрокинулся в Псковской области
    Фото: Псковская сводка. ПАИ

В результате происшествия пострадало семь человек: жители Орла, Брянска и Калужской области, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ» со ссылкой на УМВД России по Псковской области. Из пострадавших – пять взрослых женщин: 1974, 1986, 2000, 1980 и 1976 годов рождения, а также двое несовершеннолетних: мальчик 2014 года рождения и девочка 2013 года рождения. Пострадавшим госпитализация не потребовалась – у них диагностированы ушибы.

На месте работают бригады скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники ГАИ, глава Усвятского района Дмитрий Петров. Участники ДТП были доставлены в здание сельской волости, оттуда в Дом культуры Усвят, где они ожидали резервный автобус.

По факту ДТП проводится проверка. Водитель трезв, пассажиры ожидают резервный автобус.

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