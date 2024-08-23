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Общество

Певица Ёлка выступит на праздновании 80-летия Псковской области

Уже сегодня, 23 августа, в день 80-летия образования Псковской области, в Финском парке откроется выставка «Россия начинается здесь». Как сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции региона, кульминацией праздничного дня станет выступление певицы Ёлки.

Фото: ПАИ

В течение дня посетители выставки узнают, чем живут районы, попробуют блюда и напитки, которыми славится тот или иной край. Будут работать «Витебское подворье», детская площадка, фуд-корт и ярмарка ремесел.

Параллельно на спортивной площадке откроется Центр тестирования ГТО, пройдут показательные выступления по джампингу и пилонному спорту.

На молодежной площадке пройдет интерактивная программа от российского движения детей и молодёжи «Движение первых».

В 18:30 на главной сцене состоится презентация Пскова. В 19:30 выступит с музыкальной программой «Лиза Матрешка». В 21:00 начнётся концерт певицы Ёлки. Вход на все мероприятия бесплатный.

Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Росмолодежи.

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