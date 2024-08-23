Пять пожаров ликвидировали в Псковской области за сутки

09:53, 23 августа 2024, ПАИ

Пять пожаров за минувшие сутки ликвидировали пожарные в Псковской области, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

22 августа в 16:41 в деревне Лобачи Пустошкинского района загорелся жилой дом. Здание полностью повреждено изнутри. Две хозяйственные постройки удалось спасти. Предположительная причина пожара – грозовой разряд.

В 17:12 на улице Ботвина в Великих Луках в результате возгорания бесхозного строения повреждены ворота. Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Удалось спасти гараж.

В 18:11 в СНТ «Дубрава ВЗВА» Великолукского района загорелась кровля садового дома. Полностью выгорело помещение мансардного этажа. Пожарные спасли дом. Предположительная причина возгорания – грозовой разряд.

В 21:04 в деревне Заозерье Дедовичского района произошло возгорание бесхозного строения. В результате по всей площади повреждена комната, закопчено помещение. Предположительной причиной пожара стал грозовой разряд. Строение удалось спасти.

В 22:53 на улице 1 Мая в Дно полностью выгорело бесхозное строение, полностью сгорела кровля. Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Пожарные спасли три жилых дома.