Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Пять пожаров ликвидировали в Псковской области за сутки

Пять пожаров за минувшие сутки ликвидировали пожарные в Псковской области, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

22 августа в 16:41 в деревне Лобачи Пустошкинского района загорелся жилой дом. Здание полностью повреждено изнутри. Две хозяйственные постройки удалось спасти. Предположительная причина пожара – грозовой разряд.

В 17:12 на улице Ботвина в Великих Луках в результате возгорания бесхозного строения повреждены ворота. Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Удалось спасти гараж.

В 18:11 в СНТ «Дубрава ВЗВА» Великолукского района загорелась кровля садового дома. Полностью выгорело помещение мансардного этажа. Пожарные спасли дом. Предположительная причина возгорания – грозовой разряд.

В 21:04 в деревне Заозерье Дедовичского района произошло возгорание бесхозного строения. В результате по всей площади повреждена комната, закопчено помещение. Предположительной причиной пожара стал грозовой разряд. Строение удалось спасти.

В 22:53 на улице 1 Мая в Дно полностью выгорело бесхозное строение, полностью сгорела кровля. Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Пожарные спасли три жилых дома.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 августа 2024

В Псковской области опрокинулся автобус с пассажирами
23 августа 2024

Заброшенный дом сгорел в Дно
22 августа 2024

Пожарные ликвидировали возгорание дома в Великолукском районе
22 августа 2024

В Великих Луках пожарные ликвидируют возгорание гаража с автомобилем внутри
22 августа 2024

3,5 года колонии получил пскович за поднятую в лесу «закладку»
22 августа 2024

Рейсовый автобус и автомобиль столкнулись в Пскове
22 августа 2024

Два человека погибли в ДТП в Дедовичском районе
22 августа 2024

Около миллиона рублей перевела псковская пенсионерка мошенникам

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...