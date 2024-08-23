Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв поздравил псковичей с 80-летием образования региона

10:27, 23 августа 2024, ПАИ

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв поздравил псковичей с 80-летием образования региона.

«Уважаемые коллеги, дорогие друзья, в день 80-летия образования региона важно говорить не только о современной журналистской отрасли, но и вспомнить тех, кто стоял у истоков, внёс свой вклад в развитие региональной журналистики. Сейчас появляются новые технологии, увеличиваются скорости, но в журналистике неизменным остаётся главное – это люди. Те, кто работает с информацией и доносит её до аудитории через тексты, фото, аудио и видео. В вашей области издаются и развиваются районные газеты, новые сетевые издания, местные телеканалы, радиостанции ежедневно не просто отражают события, но и становятся активными участниками перемен, которые происходят в современном обществе», – отметил глава СЖР.

«Союз журналистов России поздравляет Псковскую область с 80-летием и желает вам, коллеги, удачи, творческих успехов, процветания и интересных материалов. С праздником!» – заключил Владимир Соловьёв.

Напомним, в Финском парке Пскова сегодня, 23 августа, открывается выставка «Россия начинается здесь», посвященная 80-летию Псковской области. В 21:00 на главной сцене выставки выступит певица Ёлка.