Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв поздравил псковичей с 80-летием образования региона

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв поздравил псковичей с 80-летием образования региона.

«Уважаемые коллеги, дорогие друзья, в день 80-летия образования региона важно говорить не только о современной журналистской отрасли, но и вспомнить тех, кто стоял у истоков, внёс свой вклад в развитие региональной журналистики. Сейчас появляются новые технологии, увеличиваются скорости, но в журналистике неизменным остаётся главное – это люди. Те, кто работает с информацией и доносит её до аудитории через тексты, фото, аудио и видео. В вашей области издаются и развиваются районные газеты, новые сетевые издания, местные телеканалы, радиостанции ежедневно не просто отражают события, но и становятся активными участниками перемен, которые происходят в современном обществе», – отметил глава СЖР.

«Союз журналистов России поздравляет Псковскую область с 80-летием и желает вам, коллеги, удачи, творческих успехов, процветания и интересных материалов. С праздником!» – заключил Владимир Соловьёв.

Напомним, в Финском парке Пскова сегодня, 23 августа, открывается выставка «Россия начинается здесь», посвященная 80-летию Псковской области. В 21:00 на главной сцене выставки выступит певица Ёлка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 августа 2024

Михаил Ведерников поздравил псковичей с 80-летием образования региона
23 августа 2024

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв поздравил псковичей с 80-летием образования региона
23 августа 2024

Певица Ёлка выступит на праздновании 80-летия Псковской области
23 августа 2024

Врач Кашух рассказала, может ли помидор навредить здоровью
23 августа 2024

О погоде осенью судили по сегодняшнему дню
22 августа 2024

В Псковской области новую ежегодную денежную выплату на приобретение школьной формы получили 4750 детей
22 августа 2024

В центре Опочки развернули 10-метровое полотнище триколора
22 августа 2024

Участники «Дружины» устранили последствия шторма в деревне Дубровка Дедовичского района

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...