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Михаил Ведерников поздравил псковичей с 80-летием образования региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковичей с 80-летием со дня образования региона, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства области.

Михаил Ведерников поздравил псковичей с 80-летием образования региона. Фото: ПАИ

«За тысячу лет на Псковской земле бывали и республика, и губерния, и наместничество, и провинция, и район, и округ. Мы с большим уважением относимся ко всем этим историческим периодам, ведь в каждом из них были свои значимые события, герои и победы», – подчеркнул он.

Регион формировался на опалённой войной земле, и каждый населённый пункт подвергся тем или иным разрушениям. Псковская область создавали победители, которые знали цену независимости и свободы, которые никогда не отступали перед трудностями, создавали заново экономику и архитектурный облик региона, подчеркнул губернатор.

«Они восстановили практически каждый знаковый символ Пскова, в том числе наш легендарный Кром. Именно они построили ту область, которую сегодня знает и ценит вся наша страна. И мы, как наследники победителей, продолжаем работать над развитием региона», – сказал Михаил Ведерников.

Кроме того, делается всё, чтобы область была комфортной, современной и привлекательной для жизни и бизнеса.

В частности, при поддержке президента и Правительства России рекордными темпами строится социальная инфраструктура, объекты здравоохранения и образования. Также открываются новые промышленные предприятия, динамично развивается сельское хозяйство, рекордными темпами растёт туристический поток.

«Положительные изменения очевидны. И важно помнить, что в этом есть вклад каждого человека, который строит здесь своё настоящее и который связывает с регионом своё будущее», – отметил глава региона.

Он также поблагодарил псковичей за искреннюю любовь к родному краю, трудолюбие, готовность расти, развиваться и реализовывать свой потенциал на Псковской земле.

«От всей души желаю вам счастья, благополучия, упорства в достижении поставленных целей и веры в свои мечты. А Псковской области – дальнейшего процветания! С праздником, наш любимый регион!» – заключил Михаил Ведерников.

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