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Общество

Псковичи участвуют в III Международном детском культурном форуме в Москве

Делегация Псковской области принимает участие в III Международном детском культурном форуме в Москве. В делегацию входят дети из Пскова, Великих Лук, Бежаниц, Дедовичей и Струг Красных, сообщили ПАИ в региональном комитете по культуре.

Фото здесь и далее: комитет по культуре Псковской области

Вчера ребята посетили торжественную церемонию открытия. На форуме они также встретятся с известными деятелями культуры – Сергеем Безруковым, Эдгардом Запашным, Гавриилом Гордеевым, Надеждой Бабкиной, Виктором Добронравовым, Ангелиной Стречиной и Тиной Кузнецовой. Кроме того, в рамках форума ребята подготовят послания участникам СВО.

III Международный детский культурный форум, организаторами которого выступают Министерство культуры России и «Росконцерт», проходит с 22 по 24 августа в Москве. Всего форум собрал более 2 500 детей не только из России, но и из Белоруссии, Сербии, Южной Осетии, Абхазии, Индии и других стран.

Напомним, что связаться с представителями ведомства можно в личных сообщениях официального паблика комитета по социальной защите Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

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