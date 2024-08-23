Псковичи участвуют в III Международном детском культурном форуме в Москве

11:07, 23 августа 2024, ПАИ

Делегация Псковской области принимает участие в III Международном детском культурном форуме в Москве. В делегацию входят дети из Пскова, Великих Лук, Бежаниц, Дедовичей и Струг Красных, сообщили ПАИ в региональном комитете по культуре.

Вчера ребята посетили торжественную церемонию открытия. На форуме они также встретятся с известными деятелями культуры – Сергеем Безруковым, Эдгардом Запашным, Гавриилом Гордеевым, Надеждой Бабкиной, Виктором Добронравовым, Ангелиной Стречиной и Тиной Кузнецовой. Кроме того, в рамках форума ребята подготовят послания участникам СВО.

III Международный детский культурный форум, организаторами которого выступают Министерство культуры России и «Росконцерт», проходит с 22 по 24 августа в Москве. Всего форум собрал более 2 500 детей не только из России, но и из Белоруссии, Сербии, Южной Осетии, Абхазии, Индии и других стран.

Напомним, что связаться с представителями ведомства можно в личных сообщениях официального паблика комитета по социальной защите Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».