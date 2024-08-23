Борис Елкин поздравил псковичей с 80-летием образования региона

11:55, 23 августа 2024, ПАИ

С 80-летием образования Псковской области поздравил жителей региона глава Пскова Борис Елкин.

«За эти восемь десятилетий Псковская область стала ярким примером единства и сплоченности людей, которые любят свою землю, сохраняют её традиции и стремятся к развитию. Здесь живут талантливые и трудолюбивые люди, которые своими усилиями приумножают богатство нашего региона», – написал Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Также глава города отметил положительные изменения в регионе: «С каждым годом наша область меняется к лучшему – развиваются инфраструктура, образование, культура и экономика. Мы можем гордиться теми успехами, которых достигли все вместе».

«Пусть в нашем крае всегда царят мир, согласие и процветание! Желаю всем крепкого здоровья, счастья и новых свершений на благо нашего региона!» – заключил глава Пскова.