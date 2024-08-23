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Общество

Горячее водоснабжение в 14 домах Пскова восстановят 28 августа

Горячее водоснабжение в 14 многоквартирных домах на улицах Шестака, Юбилейной и Майора Доставалова в Пскове восстановят 28 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.

Горячее водоснабжение в 14 многоквартирных домах Пскова восстановят 28 августа. Фото: пресс-служба администрации Пскова

Задержка в возобновлении подачи горячей воды после двухнедельного отключения связана с трудностями при реконструкции теплотрассы на улице Шестака.

«По независящим от подрядной организации причинам произошла задержка поставки комплектующих, необходимых для продолжения работ», – пояснили в администрации.

Из-за этого горячее водоснабжение в 14 многоквартирных домах и детском саду «Аистёнок» будет восстановлено не 26 августа, как планировалось, а ориентировочно 28 августа.

В частности, в список входят дома № 30а, 32 и 32а на улице Юбилейной, дома № 11, 13, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 21, 23 на улице Шестака, а также дома № 10 и 12 на улице Доставалова.

Администрация Пскова и подрядчик прикладывают все усилия для ускорения процесса. В настоящий момент все необходимое для работ имеется, отметили в пресс-службе.

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