«Запорю тебя»: пскович предстанет перед судом за угрозу жене убийством

12:33, 23 августа 2024, ПАИ

Житель Пскова предстанет перед судом за угрозу убийством своей жене, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

В апреле текущего года мужчина вечером пил алкоголь у себя дома. Когда спиртное закончилось, он решил купить ещё, но денег у него не было. Тогда пскович начал требовать деньги у своей жены, так как у них общий бюджет. Однако она отказалась давать деньги на покупку алкоголя. Тогда мужчина взял нож, сказал: «Запорю тебя!» и направил нож в её сторону.

В этот момент к мужчине подошёл его сын, оттолкнул его от матери и вызвал полицию, так как мужчина вёл себя агрессивно и мог навредить матери.

В настоящее время мужчина принёс извинения супруге, она его простила, они продолжают жить вместе. Однако мужчина обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 119 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд.