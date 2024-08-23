Самые важные школьные предметы назвали россияне

11:38, 23 августа 2024, ПАИ

54% опрошенных россиян считают самым важным предметом в школе математику, поскольку она пригодится во взрослой жизни, особенно если ребёнок планирует работать в IT-сфере, следует из данных опроса ВЦИОМ.

47% считают самым важным предметом в программе русский язык, 30% – историю, 27% указывают на физику, а 25% считают, что самый важный школьный предмет – это литература. Иностранные языки потеряли позиции в рейтинге – об их важности говорят только 9% опрошенных. Респонденты в возрасте от 18 до 24 лет считают, что обществознание не менее полезно, чем история (41%).

Кроме того, 63% опрошенных затрудняются назвать самые бесполезные школьные предметы, 8% убеждены в важности всех школьных дисциплин, 4% считают, что курс религии не нужен в школах, 4% хотели бы убрать из программы музыку и рисование.