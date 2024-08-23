Реализацию проекта «Спортсмены будущего» обсуждают в медиацентре ПАИ

12:01, 23 августа 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая реализации в Псковской области проекта «Спортсмены будущего», проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 23 августа.

Какие возможности в регионе имеют спортсмены по дисциплинам игр будущего, как будут развиваться цифровые виды спорта, каких результатов планируют добиться молодые спортсмены благодаря проекту?

Об этом расскажут председатель Федерации компьютерного спорта Псковской области Василий Демидов и руководитель Псковского регионального отделения «Движения первых» Мария Тучак.

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