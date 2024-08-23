Великолукский студент выиграл золото первенства России по вольной борьбе
Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Арсен Балаян выиграл золото первенства России по вольной борьбе, которое прошло в Карачаево-Черкесии с 14 по 19 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ВЛГАФК.
Арсен Балаян стал победителем среди спортсменов до 24 лет в весовой категории до 79 килограммов. Он провёл шесть поединков и во всех одержал победу.
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