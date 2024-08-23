Новый врач-физиотерапевт работает в Псковской городской поликлинике

12:40, 23 августа 2024, ПАИ

Новый врач-физиотерапевт Нина Стефанович начала приём в подразделении №3 Псковской городской поликлиники, сообщили ПАИ в медучреждении.

Нина Стефанович получила квалификацию по направлению «Лечебное дело» в Рязанском медицинском институте имени академика И. П. Павлова и имеет 37-летний стаж работы.

Врач специализируется на консультации пациентов, подборе физиотерапевтических методов лечения, также наблюдает за проведением физиопроцедур по реабилитации и другим процедурам, которые направлены на восстановление здоровья.