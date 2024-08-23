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Общество

Участники СВО и члены их семей смогут получать бесплатную психологическую помощь

Участники СВО и члены их семей, а также население приграничных территорий смогут получать бесплатную психологическую помощь в едином федеральном телеграм-чате «КСВО. Разговор с психологом». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Чат будет работать семь дней в неделю с 9:00 до 21:00 по московскому времени. Медицинские психологи проконсультируют по разным вопросам, связанным с тревожным состоянием. Чтобы начать анонимное общение со специалистом, нужно написать в чат в соответствующей рубрике. Обратиться в чат сможет любой житель региона страны, который находится в сложной жизненной ситуации.

Цифровой формат анонимной психологической помощи является востребованным, а количество обращений постоянно растёт. В ближайшей перспективе медицинские психологи будут индивидуально сопровождать сложные случаи, требующие постоянного внимания, отметил создатель чата, член Общественной палаты РФ, руководитель федерального проекта «ЗдравКонтроль» Евгений Мартынов.

Впоследствии планируется развивать консультации и по детской психологии, поскольку потребность в психологической помощи растёт, добавила руководитель КСВО Юлия Белехова.

За первый месяц работы чата психологическая помощь была оказана 199 обратившимся. На сегодняшний день общее число участников чата насчитывает 5 600 человек. Организаторами чата являются Комитет семей воинов Отечества (КСВО) и фонд «Социальная сфера».

Вступить в телеграм-чат «КСВО. Разговор с психологом» можно по ссылке t.me/+-NlCAoiZghk2OTNi.

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